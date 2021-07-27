России предсказали строительный бум в ближайшие 3-4 года

Потенциал для строительства нового жилья в России на ближайшие 3-4 года составит порядка 350 млн квадратных метров. Такой прогноз дал замглавы Минстроя Никита Стасишин в эфире телеканала «России-24».

По его словам, в настоящее время Минстрой получил разрешения на строительство 150 млн квадратных метров. В свою очередь, президент России в своём послании Федеральному собранию заявлял о необходимости ежегодного ввода в эксплуатацию до 120 млн квадратных метров.

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявлял о планах ввести в эксплуатацию до 2030 году более 1 млрд «квадратов» жилья.

Стасишин подчеркнул, что весь объём жилищных площадей должен быть построен по программе финансового проектирования, то есть – с использованием так называемых «эксроу-счетов».

На практике это будет означать, что застройщик «заморозит» денежные средства дольщиков до сдачи дома в эксплуатацию. Вокруг новых жилых зданий, по словам чиновника, построят объекты социальной инфраструктуры.

Ранее аналитик предсказал спад цен на первичном рынке недвижимости Москвы. По словам ипотечного брокеры Дмитрия Ракуты, в настоящее время строительный сектор не испытывает кризисной ситуации. Начало этого года многие столичные компании завершили с рекордными показателями прибыли, поэтому цены на столичный «квадрат» до конца лета вряд ли существенно изменятся, отметил эксперт.