России предсказали рекордный рост экономики по итогам 2021 года

Банк России ожидает, что экономика России в 2021 году вырастет на рекордные за много лет 4–4,5%, а Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам года в 4,2%. Главным драйвером для этого стало восстановление экономики после пандемии, также положительное влияние оказывают высокие цены на нефть, спрос внутри страны, бюджетные ассигнования, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости экономисты.

Наполовину годовые темпы роста обеспечены вторым кварталом, когда ВВП страны вырос на рекордные 10,5%, — приводит агентство слова старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича.

Отсутствие новых санкций вопреки ожиданиям приводит в качестве ещё одного позитивного фактора главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов. На высокий спрос внутри страны, который поддерживается популярностью потребительского кредитования, указывает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. А старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков одним из главных драйверов восстановления экономики назвал поддержку со стороны бюджета.

Среди причин, оказывающих отрицательное воздействие на темпы роста ВВП, аналитики называют замедление экономики в четвёртом квартале, связанное с новой волной пандемии и высокими ценами.

Так, темпы роста экономики по итогам 2021 года составят лишь около 0,9% к уровню допандемийного 2019 года, что примерно в два раза ниже средних темпов роста экономики в 2016–2019 годах, — добавил экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Кредитные организации дают прогноз роста ВВП от 3,8% (SOVA Capital) до 4,6% (Промсвязьбанк). Центробанк прогнозирует рост ВВП в текущем году на 4–4,5%, у Минэкономразвития этот показатель составляет 4,2%.

Ранее аналитики спрогнозировали рост реальных доходов россиян по итогам текущего года примерно на 2,6%. Это станет возможным благодаря восстановлению экономики, дефициту кадров на рынке и единовременным социальным выплатам.