России предрекли приход китайского автопрома «второго эшелона» Востоковед Маслов: на российский рынок придут китайские автопроизводители «второго эшелона»

Фото: Zhou Chao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На российский рынок придут китайские автопроизводители «второго эшелона», которые не имеют шансов продаваться в США и в мире, предположил востоковед Алексей Маслов в разговоре с ИА SM-News. Он отметил, что такие компании выпускают довольно качественный продукт, просто они недостаточно раскручены.

К нам придут компании «второго уровня», которые явно никогда не выйдут ни на американский, ни на какие-то вообще зарубежные рынки. И которые выпускают, кстати говоря, довольно качественную продукцию. Но не так раскручены. <...> Компании, которым, строго говоря, наплевать, попадут ли они под вторичные санкции или нет. То есть к нам придет этот «второй эшелон», — сказал Маслов.

Эксперт подчеркнул, что такие производители не хуже грандов, деление на эшелоны лишь вопрос престижа.

Что касается сроков, то рассчитывать на появление производителей на российском рынке «завтра» не нужно, придётся сначала дождаться осеннего съезда Коммунистической партии Китая.

29 июня стало известно, что с конца февраля по конец мая экспорт в Россию из Китая сократился на 38%. Аналитики отметили, что обвал потока поставок китайских товаров случился из-за боязни Пекина помогать Москве на фоне угроз США и ЕС закрыть доступ к собственным технологиям и рынкам. При этом импорт отечественных товаров и продукции из РФ в Китай достиг рекордной отметки в $10,3 млрд.