«Роснефть» сокращает зарплаты сотрудников

«Роснефть» из-за кризиса вследствие пандемии с 1 октября сокращает зарплаты сотрудников головного офиса. Сокращение произойдёт на 25%.
Оно коснётся тех, кто работает удалённо, — в таком режиме сейчас работает 84% штата.
Сокращение зарплат связано с сокращением рабочей недели. С 1 октября тех, кто работает на удалёнке, переведут на 30-часовую рабочую неделю,
Сокращённая неделя продлится до снятия ограничительных мер. На снижение зарплат в компании решились, чтобы избежать увольнений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская нефтегазовая компания «Роснефть» намерена временно ограничить добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз» ради соблюдения сделки ОПЕК+. В компании пообещали привлечь сотрудников к другим работам.
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