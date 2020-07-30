«Роснефть» сокращает зарплаты сотрудников

https://static.news.ru/photo/e76a2e12-d2c2-11ea-94bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

«Роснефть» из-за кризиса вследствие пандемии с 1 октября сокращает зарплаты сотрудников головного офиса. Сокращение произойдёт на 25%.

Оно коснётся тех, кто работает удалённо, — в таком режиме сейчас работает 84% штата.

Сокращение зарплат связано с сокращением рабочей недели. С 1 октября тех, кто работает на удалёнке, переведут на 30-часовую рабочую неделю, пишет «Коммерсант». Сокращение рабочих часов и заработка не коснётся работников производственных подразделений и тех, кто участвует в обеспечении «непрерывности отдельных бизнес-процессов».

Сокращённая неделя продлится до снятия ограничительных мер. На снижение зарплат в компании решились, чтобы избежать увольнений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская нефтегазовая компания «Роснефть» намерена временно ограничить добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз» ради соблюдения сделки ОПЕК+. В компании пообещали привлечь сотрудников к другим работам.