«Роснефть» ограничит добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз»

https://static.news.ru/photo/c32c826c-cb55-11ea-8be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosneft.ru

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» намерена временно ограничить добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз» ради соблюдения сделки ОПЕК+. В компании пообещали привлечь сотрудников к другим работам.

Необходимость выполнения Россией соглашения ОПЕК+ накладывает на «Роснефть» требования по сокращению добычи нефти начиная с мая 2020 года. В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках «РН-Сахалинморнефтегаз», — говорится в сообщении компании.

Сотрудников, работающих на этих участках, временно привлекут к обслуживанию технологического оборудования, проведению текущего и капитального ремонта объектов обустройства и трубопроводного хозяйства, а также к мониторингу состояния объектов нефтегазодобычи.

Временное ограничение добычи «Роснефть» планирует использовать для реализации крупного проекта, который должен повысить безопасность и надёжность транспортировки добываемой на Сахалине нефти. Компания намерена построить альтернативный трубопровод вместо изношенной магистрали Оха — Комсомольск-на-Амуре. Также в «Роснефти» сообщили о разработке технологического решения для устойчивого снабжения газом объектов энергетики и ЖКХ Охинского и Ногликского районов Сахалинской области.

Как писал NEWS.ru, министр энергетики России Александр Новак заявил, что считает текущую цену на нефть в $40–43 за баррель сбалансированной. Он не ожидает её изменений после увеличения добычи странами — участницами соглашения ОПЕК+. По его словам, ослабление ограничений для членов организации уже учтено рынком.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ сообщил, что эффективная квота по сокращению добычи нефти в ОПЕК+ в августе 2020 года может составить около 8,2 млн баррелей в день, учитывая компенсацию отставания в мае.