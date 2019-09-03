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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в публичный спор между «Роснефтью» и «Транснефтью».

Не наша прерогатива, — сказал он РИА Новости. Ранее стало известно о новом витке спора между нефтяными корпорациями из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Он возобновился после письма главы совета...