«Роснефть» посоветовала советнику главы «Транснефти» Игорю Дёмину извиниться за комментарии по поводу предложения председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера касательно контроля качества сырья в трубопроводе «Дружба».
В заявлении компании говорится, что письмо Шрёдера отражает позицию европейских потребителей нефти и содержит предложения, которые используются в мировой практике.
Шрёдер предлагал нанять независимых экспертов, которые будут ежедневно проверять качество нефти в трубопроводах «Транснефти».
Как ранее писал News.ru, Дёмин отметил, что предприятие согласится на иностранных инспекторов, но только в том случае, если оплату их услуг будут финансировать сами нефтяные компании.