https://static.news.ru/photo/4ea7f722-5333-11ea-bd0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добыча жидких углеводородов «Роснефти» в 2020 году планируется не ниже уровня 2019 года и будет зависеть от условий сделки ОПЕК+. Об этом сообщил вице-президент компании по внутреннему сервису Эрик Лирон.

Добыча жидких углеводородов компании в 2020 году планируется не ниже уровня прошлого года и будет зависеть от условий и возможностей продления ограничений по соглашению ОПЕК+, — цитирует РИА Новости Лирона.

Он уточнил, что компания в прошлом году сохранила добычу нефти и конденсата на уровне 2018 года — 230,25 млн тонн.

Как писал NEWS.ru, чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2019 года составила 708 миллиардов рублей. Компания объясняет рост снижением финансовых и прочих расходов. Так, в четвёртом квартале 2019 года чистая прибыль составила 158 миллиардов рублей — это ниже результатов октября—декабря 2018 года почти на 30%. По словам главы компании Игоря Сечина, «Роснефть» в 2019 году работала в контексте многих негативных факторов, включая волатильность рыночных цен на нефть.