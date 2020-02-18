Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2019 года составила 708 миллиардов рублей. Компания объясняет рост снижением финансовых и прочих расходов.
Так, в четвёртом квартале 2019 года чистая прибыль составила 158 миллиардов рублей — это ниже результатов октября — декабря 2018 года почти на 30%.
По словам главы компании Игоря Сечина, «Роснефть» в 2019 году работала в контексте многих негативных факторов, включая волатильность рыночных цен на нефть.
Тем не менее 2019-й год оказался успешным с точки зрения финансовых показателей компании, — отметил Сечин.
Как ранее писал NEWS.ru, дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Trading прокомментировала введение новых санкций с американской стороны. Она назвала их примером правового насилия. Также в организации утверждают, что такие меры являются незаконными.
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