https://static.news.ru/photo/38992d1e-c320-11e9-93be-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Сократить нефтедобычу на 1,7 миллиона тонн в период с 1 мая по 15 июля была вынуждена корпорация «Роснефть». Это связано с ограничениями приёма сырья в систему «Транснефти», говорится в сообщении компании.

За время действия ограничения приёма нефти в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» (с 1 мая по 15 июля 2019 года) компания была вынуждена сократить добычу на 1,7 миллиона тонн нефти, — указано в материалах компании.

Ранее News.ru писал, что «Роснефть» снизила объёмы эксплуатационного бурения в первом полугодии 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 13,1%, до 5,2 млн метров.