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Компании «Роснефть» и «Транснефть» вернулись к спору из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» после письма главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Шрёдер предлагал нанять независимых экспертов, которые будут ежедневно проверять качество нефти в трубопроводах «Транснефти».

В начале августа «Транснефть» публично уведомила на совещаниях в Минэнерго России, что намерена поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием до 6 ppm, — говорится в заявлении «Роснефти».

В документе отмечается, что «Роснефть» возражает против такого метода решения проблема, так как это приведёт к искусственному ухудшению качества сырья при его транспортировке.

Как ранее писал News.ru, компания «Нефтеперевалка», фигурировавшая в деле о загрязнении нефтепровода «Дружба», сменила владельца. Из-за ареста гендиректора бизнес-структура не могла вернуть поставщикам нефть, которая осталась на её терминале.