Роскосмос ответил на слова Кудрина о многомиллионных нарушениях госкомпании

https://static.news.ru/photo/7562463c-8beb-11eb-aaca-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Обнаруженные Счётной палатой нарушения в работе Роскосмоса на 30 млрд рублей не носили материального характера.

В Роскосмосе подчеркнули, что все нарушения были связаны с неправильным оформлением документов, большая часть которых уже исправлена. Об этом сообщили РБК в госкорпорации.

Счётной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчётных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера, — говорится в сообщении корпорации.

В компании также подчеркнули, что Счётная палата при проверке исполнения федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год нецелевого использования бюджетных средств не нашла.

Ранее председатель СП Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в Роскосмосе обнаружены нарушения на сумму в 30 млрд за 2020 год. По словам Кудрина, это где-то бухгалтерский учёт, где-то нецелевое расходование, а где-то нарушение нормативов финансирования, писал NEWS.ru.