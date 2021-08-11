Роскачество раскрыло новые схемы онлайн-мошенничества

В Роскачестве сообщили о появлении аферистов в Интернете. Их мишенью в основном являются бывшие клиенты финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фирма привлекала деньги клиентов, но в июле 2021 года перестала работать. Уточняется, что злоумышленники базируются в чатах, предлагая вступить в свои проекты и тем самым «отбить потерянные деньги». Другие преступники представляется юристами и предлагают свои услуги по судебному разбирательству за предоплату.

Жертвы же Finiko пребывают в состоянии шока и являются очень уязвимыми для злоумышленников. Эксперты советуют оценить все риски, прежде чем вкладывать деньги в любую онлайн-схему.

Ранее сообщалось, что Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. По данным прокуратуры, с августа 2019 года по декабрь 2020-го мошенники активно привлекали денежные средства граждан под предлогом инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. В общей сложности Доронину и его подельникам удалось забрать у вкладчиков не менее 80 млн рублей.