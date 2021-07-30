В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko

Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин задержан полицией в Казани. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, до конца дня Вахитовский районный суд Казани рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении Доронина.

По данным прокуратуры, с августа 2019 года по декабрь 2020 года мошенники организовали привлечение денежных средств граждан под предлогом инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц: таким образом мошенникам удалось привлечь не менее 80 млн рублей.

В декабре 2020 года в отношении сотрудников Finiko было возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. В правоохранительные органы Татарстана поступило более 100 заявлений от вкладчиков организации, тогда как в целом по стране таких заявлений насчитывается более тысячи. Суммы ущерба в заявлениях вкладчиков, по данным МВД, составляют от 100 тысяч до 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России выявил на финансовом рынке 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению регулятора, снятие коронавирусных ограничений и рост интереса граждан к инвестициям привели к активизации недобросовестных участников финансового рынка. При этом некоторые потребители не понимают разницы между легальными и нелегальными финансовыми услугами и инструментами и оказываются жертвами мошеннических рекламных кампаний, которые проводятся в том числе в соцсетях. По оценке ЦБ, сумма ущерба в месяц в таких случаях может доходить до 50 миллионов рублей. Экономист Михаил Делягин связал рост финансовых пирамид в России с высоким уровнем доверчивости и экономической безграмотностью граждан.