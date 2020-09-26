Росатом и Индия подбирают площадку для строительства новой АЭС

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Аналитики туристической отрасли назвали страны, потерявшие больше всего денег от сокращения числа путешественников на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Рейтинг составлен на основе доли сектора в ВВП государства.

Выяснилось, что больше всего зависят от прибыли от индустрии Мальдивы (38,9%), передаёт портал Al Bawaba. Далее идут Британские Виргинские острова (33%), правительство закрыло их для посетителей 19 марта 2020 года,...