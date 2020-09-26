Росатом и Индия подбирают площадку для строительства новой АЭС

Росатом и Индия приступили к предметным переговорам о выборе площадки для строительства новой АЭС на территории страны, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.
Мы, конечно, сейчас уже предметно обсуждаем [с Индией] новую площадку для дальнейшего расширения нашей стройки, — отметил Лихачёв в интервью телеканалу «Россия 24».
Глава Росатома также добавил, что работа госкорпорации в Китае идёт с опережением графика.
Ранее NEWS.ru писал, что возведение первого и второго энергоблоков атомной электростанции на белорусской территории идёт по графику.
Российские рабочие строят АЭС недалеко от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Ввести первый энергоблок в обиход планируется в 2020 году. Сейчас на Белорусской АЭС идёт загрузка ядерного топлива в реактор. Она будет подключена к энергосистеме страны в IV квартале этого года. А уже в феврале 2021 года реактор выведут на полную мощность.