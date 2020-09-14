Глава Росатома рассказал о строительстве двух энергоблоков АЭС в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1c31cd88-f69c-11ea-acf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Белорусская атомная электростанция/facebook.com

Возведение первого и второго энергоблоков атомной электростанции на белорусской территории идёт по графику. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв.

Этап физпуска, этап загрузки топлива мы прошли ещё 8 августа. Дальше по этапам — абсолютно в регламенте выходим на минимально контролируемый уровень и начинаем потихоньку набор мощности с дальнейшим подключением к сети. Это что касается первого блока. Второй тоже идёт по плану, — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Российские рабочие строят АЭС недалеко от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Ввести первый энергоблок в обиход планируется в 2020 году. Сейчас на Белорусской АЭС идёт загрузка ядерного топлива в реактор. Она будет подключена к энергосистеме страны в IV квартале этого года. А уже в феврале 2021 года реактор выведут на полную мощность.

Отработанное ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в Россию и перерабатываться. Соглашение об этом планируется подписать в нынешнем году. При этом не все белорусские соседи рады появлению этого объекта. Так, лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции.

При этом комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на атомной электростанции БелАЭС может стоить Литве €1 млрд. В октябре прошлого года там уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии судом в Гааге.