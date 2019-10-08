Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Украина в будущем сможет поставлять соседям газ собственной добычи благодаря расширению сети международных газопроводов. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

По его словам, росту объёма поставок газа, а также коммерческой активности будет способствовать увеличение доступа поставщиков к украинским газохранилищам.

США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности, — написал Перри после встречи с украинским коллегой Алексеем Оржелем в своём Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что польская энергетическая компания PGNiG будет поставлять на Украину газ, приобретённый в США. Покупателем топлива выступила фирма Energy Resources of Ukraine (ERU). Поставки должны начаться в ноябре 2019 года. Сжиженный природный газ (СПГ) будет доставлен танкером из США на терминал Свиноуйсьце. После регазификации он поступит на Украину через пограничный газопровод в Германовицах.

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