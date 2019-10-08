https://static.news.ru/photo/882f3148-ea2b-11e9-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Украина в будущем сможет поставлять соседям газ собственной добычи благодаря расширению сети международных газопроводов. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

По его словам, росту объёма поставок газа, а также коммерческой активности будет способствовать увеличение доступа поставщиков к украинским газохранилищам.

США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности, — написал Перри после встречи с украинским коллегой Алексеем Оржелем в своём Twitter .

Opening greater access to Ukraine’s storage will allow increased commercial activity to leverage the increased supplies and seasonal spreads in European gas markets.

Enhancing interconnectors could mean that one day Ukraine can supply its neighbors with new domestic production. — Rick Perry (@SecretaryPerry) 7 октября 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что польская энергетическая компания PGNiG будет поставлять на Украину газ, приобретённый в США. Покупателем топлива выступила фирма Energy Resources of Ukraine (ERU). Поставки должны начаться в ноябре 2019 года. Сжиженный природный газ (СПГ) будет доставлен танкером из США на терминал Свиноуйсьце. После регазификации он поступит на Украину через пограничный газопровод в Германовицах.