Родители рассказали, сколько тратят на образование детей

Обучение одного ребёнка с детского сада до окончания вуза стоит в среднем 1,8 млн рублей. Данные опросов родителей, проведённых компанией «Сбербанк страхование жизни», приводят «Известия».
В Москве траты оценили в 2,1 млн рублей, в Санкт-Петербурге — в 1,9 млн. Были учтены, например, и расходы на репетиторов.
Около половины россиян (48%) уверены, что на оплату высшего образования ребёнка нужно копить. Они согласны тратить в среднем 105 тысяч рублей в год (в Москве — 250 тысяч). Тех, кто надеется, что дети поступят на бюджет, — 40%.
Больше двух третей затрат на образование приходится на период обучения в средней школе.
Большинство респондентов (76%)
Ранее вице-спикер нижней палаты парламента, кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва Пётр Толстой призвал увеличить количество бюджетных мест в столичных вузах.