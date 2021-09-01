Родители рассказали, сколько тратят на образование детей

Обучение одного ребёнка с детского сада до окончания вуза стоит в среднем 1,8 млн рублей. Данные опросов родителей, проведённых компанией «Сбербанк страхование жизни», приводят «Известия».

В Москве траты оценили в 2,1 млн рублей, в Санкт-Петербурге — в 1,9 млн. Были учтены, например, и расходы на репетиторов.

Около половины россиян (48%) уверены, что на оплату высшего образования ребёнка нужно копить. Они согласны тратить в среднем 105 тысяч рублей в год (в Москве — 250 тысяч). Тех, кто надеется, что дети поступят на бюджет, — 40%.

Больше двух третей затрат на образование приходится на период обучения в средней школе.

Большинство респондентов (76%) считают , что качественное образование — условие жизненного успеха. О том, что оно поможет больше зарабатывать, заявили 75% опрошенных. При этом 83% видят в хорошем образовании причину быстрого развития карьеры.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента, кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва Пётр Толстой призвал увеличить количество бюджетных мест в столичных вузах.