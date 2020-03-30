https://static.news.ru/photo/22d4999a-72c1-11ea-b324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Wildberries сообщила о намерениях крупных ретейлеров и служб доставки. Они планируют ввести единые правила безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Согласно нововведениям, торговые залы будут закрыты, а работа будет осуществляться только в режиме пункта выдачи заказов. Компании также запретят оборот наличных.

Соответствующее соглашение уже подписали Wildberries, «Связной», Avito, Boxberry, «Снежная Королева», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», DPD, «ПЭК», «М.Видео-Эльдорадо», Aliexpress и «Спортмастер».

Отмечается, что в пункты выдачи магазинов будут пропускать строго по одному человеку.

Ранее NEWS.ru информировал, что президент России Владимир Путин призвал создать в аптеках и магазинах особый порядок обслуживания.