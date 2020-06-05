РФПИ сообщил об инвестициях на 200 млрд рублей в российские проекты

https://static.news.ru/photo/931e8000-a749-11ea-846d-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с января по май 2020 года вложил в инфраструктурные проекты в РФ около 200 млрд рублей, рассказал глава ведомства Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В прошлом году мы инвестировали 365 млрд рублей с партнёрами, а в этом за 5 месяцев — уже 200 млрд рублей, больше, чем в прошлом году. Будем делать это с инфраструктурным фондом Минфина, — цитирует руководителя РФПИ ТАСС.

Он добавил, что антикоронавирусный препарат «Авифавир» сделают бесплатным для граждан РФ в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

По словам Дмитриева, лекарство успешно проходит испытания и обещает стать одним из самых эффективных в мире. «Авифавир» планируют начать поставлять лечебным учреждениям с 11 июня 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ может начать экспортировать препараты против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) после удовлетворения внутренних потребностей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, предложения поступили от государств Ближнего Востока и Латинской Америки.