РФ выделила $1 млн в помощь семьям школьников Таджикистана

https://static.news.ru/photo/79123fe0-750b-11eb-8dbc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия направила дополнительный целевой взнос в размере $1млн в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Благодаря этому начата доставка продовольственных наборов финансово уязвимым семьям школьников Хатлонской области Таджикистана.

По словам сотрудников посольства РФ в республике, до конца февраля поддержку получат семьи, проживающие в Согдийской и Горно-Бадахшанской автономной областях, городе Рогун и Раштской долине. На выделенные РФ средства закуплены 1,2 тысячи тонн витаминизированной пшеничной муки и 50 тонн растительного масла.

Дипломаты отметили, что этого достаточно для удовлетворения месячных потребностей около 22 тысяч нуждающихся семей. Продовольственная помощь является частью программы школьного питания ВПП, которая распространяется более чем на 600 тысяч учащихся 1–4-х классов, сообщает Sputnik Таджикистан.

В прошлом году Россия выделила $5 млн на ВПП. Кроме того, была оказана адресная поддержка бедным семьям Таджикистана в условиях пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху. При этом он отметил, что Москва приложила существенные посреднические усилия для того, чтобы остановить конфликт в регионе. Президент напомнил, что РФ действовала в соответствии с договорённостями, достигнутыми в рамках Минской группы ОБСЕ.