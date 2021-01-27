Путин призвал мировое сообщество оказать помощь Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/accd8062-609b-11eb-80b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху, восстанавливающемуся после военных действий. Об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении конфликта, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры, — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что Россия приложила существенные посреднические усилия для того, чтобы остановить конфликт в регионе. Президент напомнил, что РФ действовала в соответствии с договорённостями, достигнутыми в рамках Минской группы ОБСЕ. Он назвал взаимодействие между сопредседателями группы — Россией, Францией и США — хорошим примером сотрудничества.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве прошла трёхсторонняя встреча, в которой помимо президентов России и Азербайджана принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Тогда же стороны договорились создать новый переговорный формат, в рамках которого и состоится встреча вице-премьеров.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия никогда не рассматривала и не рассматривает возможность включения территорий Нагорного Карабаха в состав территорий РФ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что главная задача Москвы в регионе — поспособствовать урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном и добиться стабильности в регионе.

Он добавил, что в трёхстороннем соглашении между РФ, Азербайджаном и Арменией, подписанном в ноябре, специально не прописан статус территорий Нагорного Карабаха, так как позиции стран по этому вопросу кардинально различны. Вопрос о статусе Нагорного Карабаха позже будет решать Минская группа ОБСЕ.