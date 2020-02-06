https://static.news.ru/photo/309b9670-48a3-11ea-9880-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

В связи с американскими санкциями против Венесуэлы Россия в 2019 году увеличила объёмы транспортировки нефти в США и стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в Штаты. Первое место занимает Канада.

Об этом говорится в отчётах управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за период с января по ноябрь 2019 года.

Пик поставок нефтепродуктов пришёлся на октябрь, когда Вашингтон закупил 20,9 миллиона баррелей топлива. Канада экспортировала 136,5 миллиона баррелей, а Мексика, заняв третье место, поставила в США 17 миллионов баррелей.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Счётной палаты и экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что Россия потеряет деньги при продаже нефти за рубеж из-за распространения нового коронавируса. По его мнению, такой вариант развития событий почти неизбежен.