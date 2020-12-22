РФ поставит США в 2021 году по крайней мере 10 ракетных двигателей

https://static.news.ru/photo/cea96b80-44ab-11eb-b2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

В 2021 году российское НПО «Энергомаш» поставит США не менее шести ракетных двигателей РД-180 и четыре РД-181, которые используются, например, на американских ракетах-носителях Atlas и Antares, свидетельствуют данные о госзакупках.

«Энергомаш» разместил на портале госзакупок тендер на оказание страховых услуг при испытаниях и транспортировке этих двух типов двигателей. Для РД-180 запланировано шесть перевозок, а для РД-181 — четыре, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным о тендере, РД-181 будут застрахованы во время пяти испытаний. Двигатели будут доставлены в США самолётами Ил-76 или грузовыми Boeing из Шереметьево в вашингтонский международный аэропорт им. Даллеса.

США используют российские РД-180 на ракетах-носителях семейства Atlas-5, а РД-181 — в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus. США вынуждены производить закупки этих двигателей у России, так как на данный момент лишь проектируют и испытывают собственные аналоги.

Одним из них в будущем может оказаться двигатель Raptor от SpaceX, который, по словам Илона Маска, уже способен на стенде показывать эквивалентную или даже превышающую показатели РД-180 мощность в камере сгорания. Другой разработкой на замену российским РД является двигатель BE-4 от компании Blue Origin.

Как сообщал NEWS.ru, ранее американская компания United Launch Alliance (ULA) назвала сроки отказа от использования российского двигателя РД-180 и ракеты-носителя Atlas-5. Компания отметила, что такой отказ теоретически возможен к середине 2020-х годов из-за вывода семейства ракет Atlas-5 из эксплуатации.

В июле United Launch Alliance получила от аэрокосмической компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4. Он был создан для замены российских РД-180.