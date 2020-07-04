В США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

https://static.news.ru/photo/c20147e0-be0f-11ea-9111-fa163e074e61_660.jpg Фото: E. Bottlaender/twitter.com

Корпорация United Launch Alliance получила от аэрокосмической компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4. Он был создан для замены российских РД-180.

Агрегат не является серийным. Он предназначен для испытаний вместе с носителем, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Blue Origin.

Второй BE-4 компания планирует поставить до конца июля.

Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Сейчас им на смену создают носитель Vulcan. Предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на их первой ступени.

По словам экспертов, Atlas используют для «критически важных космических запусков», которые осуществляются в интересах национальной безопасности США.

Нынешние законодательные нормы обязывают американские военно-воздушные силы отказаться от использования РД-180 в пользу других аналогов. Однако, уверены аналитики, этого не случится как минимум до 2024 года. То, что заменить российские двигатели на американские в ближайшие годы невозможно, признают и в Конгрессе. В том числе и потому, что российские не только надёжны, но и стоят дешевле.

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. В общей сложности, по данным производителя — НПО «Энергомаш», за океан было отправлено 116 двигателей.

Как писал NEWS.ru, правительство Соединённых Штатов в своё время попросило United Launch Alliance закупать именно двигатели РД-180, так как были опасения, что российские учёные-ракетчики окажутся в Северной Корее и Иране.

Тем временем НПО «Энергомаш» намерено доработать двигатели РД-180, чтобы в дальнейшем использовать их для ракет многоразового использования.