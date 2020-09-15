США назвали сроки отказа от двигателя РД-180 из России

https://static.news.ru/photo/708d9d24-f7c5-11ea-b85e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Американская компания United Launch Alliance (ULA) назвала сроки отказа от использования российского двигателя РД-180 и ракеты-носителя Atlas-5.

Пресс-секретарь компании Джули Арнольд сообщил, что компания намерена отказаться от двигателя из России в середине 2020-х годов.

Наш текущий план — вывести наше семейство ракет Atlas-5 из эксплуатации в середине 2020-х годов, — привели слова представителя компании в РИА Новости.

Она добавила, что назначенный срок пока предварительный и всё может измениться в зависимости от потребностей компании. Если двигатели станут вновь востребованными, то компания может поменять свои планы.

Отмечается, что Соединённые Штаты используют российские двигатели в своих ракетах с 1997 года.

Как писал NEWS.ru ранее, компания United Launch Alliance получила от аэрокосмической компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4. Он был создан для замены российских РД-180. Второй BE-4 компания планирует поставить до конца июля 2020 года.