РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/c3bf187e-a590-11ea-a076-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

РФ и Саудовская Аравия договорились о необходимости продлить максимальный уровень снижения объёмов нефтедобычи в ОПЕК+ минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке.

Условились, что нужно продлить [сокращение добычи нефти] как минимум на месяц. Дальше будем смотреть по ситуации, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Несмотря на это, участники переговоров раскритиковали некоторых партнёров за неполное исполнение обязательств по сделке.

Другой источник подтвердил, что 4 июня 2020 года состоится лишь техническая встреча по ОПЕК+. Представители государств-участников обсудят влияние пандемии коронавирусной инфекции нового типа на отрасль.

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03:44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя снижение превышением базовой цены нефти над фактической.