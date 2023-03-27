«Результат недостаточный»: экономист об итогах визита Си Цзиньпина в Москву Экономист Калашников: экономический эффект от визита Си Цзиньпина в Москву быстро пропадет

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Си Цзиньпин

Экономический результат от визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию является недостаточным, заявил в беседе с НСН экономист Сергей Калашников. По его мнению, эффект встречи китайского лидера с российскими властями быстро пропадет, если он вообще есть.

По факту экономический результат визита недостаточный. Всплески в экономике — это последствия ожидания от визита <...> Поэтому экономический эффект быстро пропадет, да его и сейчас нет , - считает Калашников.

Экономист добавил, что сотрудничество России и Китая в рамках проекта «Шелковый путь» провалилось. По итогам визита главы КНР в Москву стороны обсудили строительство нового газопровода через Монголию, тогда как более выгодно было бы провести его через Узбекистан. Также Китай и Россия решили удвоить товарооборот в два раза, но для Пекина даже это число составит лишь 1,5% от общего товарооборота, подчеркнул эксперт.

Австралийский генерал Мик Райан ранее сообщил, что Украину ждут большие проблемы из-за возможного углубления сотрудничества между Россией и Китаем в сфере разведданных. По его словам, после переговоров Путина и Си Цзиньпина Москва может начать получать от китайских источников дополнительную информацию об украинской стороне, что даст ей больше пространства для военных и политических маневров.