В Австралии предрекли усиление сотрудничества России и КНР в сфере разведки Австралийский генерал Райан: Россия и КНР могут углубить сотрудничество в сфере разведданных

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Украину ждут большие проблемы из-за возможного углубления сотрудничества между Россией и Китаем в сфере разведданных, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на австралийского генерала Мика Райана. По его словам, после переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Москва начнет получать от китайских источников дополнительную информацию об украинской стороне, что даст ей больше пространства для военных и политических маневров.

Китай уже делится с Россией информацией о принятии решений в Вашингтоне и европейских столицах, и это сотрудничество может быть расширено, — считает Райан.

Помимо того, в результате переговоров глав России и Китая сотрудничество двух стран может расшириться и углубиться. Генерал предположил, что Пекин может начать закупать больше российских энергоресурсов. Помимо того, КНР может помочь Москве укрепить влияние в мире.

С начала СВО Китай с энтузиазмом помогал России развивать дипломатические связи в Африке и Южной Азии, — напомнил Райан.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме США Джон Кирби ранее назвал сближение КНР и России браком по расчету. По его словам, двум государствам выгодно сотрудничество в свете текущей геополитической обстановки: Пекину нужна Москва, чтобы «потеснить лидерство США по всему миру», а Москве необходима со стороны КНР помощь с вооружением.