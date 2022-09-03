«Северный поток-1» временно возобновил работу «Северный поток-1» возобновил работу на один час

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look press

Газопровод «Северный поток-1» возобновил работу на один час после полной остановки, следует из данных сайта Nord-Stream. Накануне, 2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок.

Так, с 14:00 до 15:00 поток газа увеличился до 184 кВт/ч. В 16:00 этот показатель уже упал до нуля.

Работа газопровода была остановлена, так как на компрессорной станции «Портовая» были обнаружены поломки на газоперекачивающем агрегате Trent 60.

3 сентября в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Позже компания Siemens Energy сообщила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин, а также не была задействована в технических работах.