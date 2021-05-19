Ретейлеры опровергли дефицит мороженого и сыров в России

В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что не ожидают дефицита сыров и мороженого в магазинах из-за обязательной маркировки. Об этом пишет ТАСС.
В ассоциации пояснили, что резких процессов не произойдёт, поскольку маркированная молочная продукция будет
Напомним, обязательная маркировка молочной продукции начнёт действовать с 1 июня. До этого она действовала в добровольном режиме с 20 января текущего года.
Проблем с дефицитом и ростом цен на продукцию также не ожидают в ЦРПТ и Минсельхозе. Там полагают, что производители уже сформировали необходимые запасы.
Ранее сообщалось, что около 40% российских производителей мороженого не успевают начать обязательную маркировку продукции к указанному сроку. Так, полностью готовы к процедуре 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну — три недели, остальные не выходят на связь.