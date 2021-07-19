Ретейлер: чиновники пытаются остановить рост цен на хлеб

Чиновники пытаются остановить рост цен на хлеб, однако из-за госрегулирования рынка качество продукции падает и цены всё равно растут, рассказал НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.

Эксперт сказал, что чиновники Минсельхоза занимаются «остановкой термометра» конечной стоимости продукта. Однако на её величину влияет множество факторов, в том числе размер ключевой ставки Центробанка, стоимость рабочей силы, оборудования, программного обеспечения, погода и многое другое. В связи с этим хлебозаводы начинают производить хлеб из низкокачественного сырья. Также он добавил, что выделяемые государством субсидии работают совсем в обратную сторону.

Субсидии не влияют и распределяются неравномерно. Они могут быть только в одном случае: произвёл продукт — получи, а у нас они обложены таким количеством документов, что проще повеситься. Субсидии так не должны выдаваться, сам механизм неприемлем, — объяснил Потапенко.

Несмотря на то что хлебозаводы предупредили торговые сети о подорожании продукции в среднем на 10%, ничего особенного в увеличении стоимости нет, считает эксперт, поскольку изменение цены на разные товары характерно для всех видов продукции.

Осталось только понять, инфляция в каком объёме планируется, потому что инфляция инфляции рознь. Цены на продукцию не вырастут, значит, будут прессовать ретейл, ничего экстраординарного, — отметил Потапенко.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на хлеб. Хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7–12%.

Однако в Минсельхозе опровергли резкое повышение цен на хлеб. Стоимость хлебобулочных изделий в стране в ближайшее время останется стабильной, возможен незначительный рост в пределах темпов инфляции.