Решение по «Северному потоку — 2» обжалуют в Федеральном суде Германии

Компания Nord Stream 2 AG может обжаловать решение об отказе в исключении «Северного потока — 2» из газовой директивы ЕС в Федеральном суде Германии. Об этом сообщается на сайте Высшего земельного суда Дюссельдорфа.

В решении суда отмечается , что Nord Stream 2 AG подала заявку на освобождение от регулирования не полностью проложенной части газопровода «Северный поток — 2», проходящего на территории Германии. Это было бы возможно, если бы подключение газа было завершено до 23 мая 2019 года. Однако к тому моменту газопровод был построен не полностью и, следовательно, не может быть выведен из-под директивы ЕС.

Как пишет «Парламентская газета», в Nord Stream 2 AG убеждены, что отклонение заявки «демонстрирует дискриминирующее влияние» газовой директивы ЕС. Как заявили в компании, к 23 мая 2019 года, когда директива вступила в силу, газопровод был завершён с точки зрения финансового обеспечения, а сама компания инвестировала в проект несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о грядущих поправках в директиву.

Ранее Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы ЕС. Речь идёт о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В рамках «Северного потока — 2» обе функции выполняет компания «Газпром», владеющая контрольным пакетом Nord Stream 2 AG. Сообщалось, что в случае негативного решения пропускная мощность газопровода искусственно уменьшится в два раза.