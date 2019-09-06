https://static.news.ru/photo/de3b8f14-d09f-11e9-aa0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс российского рубля к доллару и евро на Московской Бирже не изменился после решения ЦБ о снижении базовой процентной ставки до 7%.

Как следует из данных на сайте биржи, 6 сентября, после того как стало известно решение финансового регулятора, доллар на торгах стоил 65,9875 рубля, что всего на 0,25 копейки меньше уровня до снижения процентной ставки. Курс евро опустился до 72,7625 рубля — на 0,5 копейки меньше показателя до решения ЦБ.

Финансовые аналитики связывают стабильность курса с тем, что решение регулятора по базовой ставке было предсказуемым и ожидаемым. Большинство экспертов прогнозировали именно такое снижение — на 25 базисных пунктов, до 7%.

Об изменении ЦБ ключевого финансового показателя ранее сообщал News.ru. Регулятор объяснил снижение ставки тем, что инфляция в России продолжает снижаться. Также Центробанк отмечает низкие темпы роста российской экономики.