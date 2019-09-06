Курс российского рубля к доллару и евро на Московской Бирже не изменился после решения ЦБ о снижении базовой процентной ставки до 7%.
Как следует из данных на
Финансовые аналитики связывают стабильность курса с тем, что решение регулятора по базовой ставке было предсказуемым и ожидаемым. Большинство экспертов прогнозировали именно такое снижение — на 25 базисных пунктов, до 7%.
Об изменении ЦБ ключевого финансового показателя ранее сообщал News.ru. Регулятор объяснил снижение ставки тем, что инфляция в России продолжает снижаться. Также Центробанк отмечает низкие темпы роста российской экономики.