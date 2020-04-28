Ректор ВШЭ предупредил о риске стать бедными для людей среднего класса

https://static.news.ru/photo/670b5e6c-88ee-11ea-8265-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Кузьминов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ректор Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов предупредил представителей среднего класса о риске обеднения.

Он отметил, что богатые, несмотря на финансовые потери, не станут средним классом.

Скорее всего, доходы будут падать у всех слоёв общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность, — процитировали Ярослава Кузьминова в РБК.

Ректор ВШЭ подчеркнул, что прежде всего, от пандемии коронавируса, пострадали крупные города. Наибольший удар пришёлся по сфере услуг.

Ранее NEWS.ru писал, что Ярослав Кузьминов поддержал отказ от аккредитации университетов. По его словам, надзорное ведомство провело большую работу и завершило этап расчистки рынка от недобросовестных программ.