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Ректор РАНХиГС Владимир Мау сообщил, что приватизация не может решить проблем экономики России и гораздо важнее заниматься развитием конкуренции. Об этом сообщает ТАСС.

Скептично отношусь к приватизации на данном этапе, поскольку не вижу, какие перед ней могут стоять цели. Фискальных проблем в России нет — у нас устойчивая макроэкономическая ситуация. Политических рисков, когда путём изменения прав собственности надо укреплять позиции правительства, тоже не наблюдаю, — привели слова Владимира Мау в ТАСС.

Он подчеркнул, что качественная конкуренция могла бы привести «эффективных» собственников. Также он назвал важным фактором развития экономики проведение последовательной демонополизации.

Владимир Мау добавил, что не отрицает факта, что на данный момент частная экономика эффективнее государственной, но и не считает, что приватизация сможет решить текущие проблемы в экономике России.

Как писал NEWS.ru ранее, министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что в правительственный план приватизации на 2020–2022 годы включены 293 предприятия. Среди них банк ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод, «Алмазювелирэкспорт», «Совкомфлот» и другие предприятия.