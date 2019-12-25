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ПАО «Транснефть» пока не получала заявок на компенсацию за загрязнение топлива на нефтепроводе «Дружба» от грузоотправителей, работающих с Orlen. Дело в том, что российская компания не сотрудничает напрямую с польским концерном.

Orlen выставляет претензии грузоотправителям, а мы здесь на своём уровне с ними вопрос решаем. Поэтому пока от Orlen мы не получали документов, но, наверное, в ближайшее время, раз они заявили,...