В правительственный план приватизации на 2020-2022 годы включены 293 предприятия, говорится в тезисах выступления министра экономического развития Максима Орешкина.
Предусмотрена приватизация находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны РФ, — говорится в документе.
Правительство планирует приватизировать семь крупнейших предприятий, включая ВТБ, «Совкомфлот» и «Новороссийский морской торговый порт». Приватизация пройдёт путём допэмиссии.
Кроме того, будут сокращены доли государства в уставных капиталах семи крупнейших обществ: «Совкомфлот», Банк ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морской торговый порт, «Росспиртпром», «Алмазювелирэкспорт», Кизлярский коньячный завод.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер Антон Силуанов провёл совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. На нём стало известно, что по отдельным предприятиям будет обсуждаться возможность направления вырученных средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих фирм.
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