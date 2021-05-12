Ректор МФЮА рассказал, как сэкономить на учёбе детей

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Социальный налоговый вычет позволит компенсировать часть расходов на обучение ребёнка. Об этом NEWS.ru рассказал ректор МФЮА Алексей Забелин.

Благодаря обращению в налоговую можно вернуть 13% от расходов на образование. Причём данная практика распространяется не только на вузы, но и на другие образовательные учреждения, в том числе школы и детские сады.

Как отметил эксперт, существуют и другие способы существенно сэкономить на учёбе детей. К примеру, абитуриент может поступить по целевому набору. В таком случае его будущий работодатель оплатит обучение в вузе.

Есть целевое контрактное финансирование, когда предприятие заключает договор с вузом, студентом и он после окончания учёбы работает год-два на этом предприятии. При этом студенты всё время проходят практику на этих предприятиях и уже дальше идут туда готовыми специалистами. Алексей Забелин ректор МФЮА ректор МФЮА

Не стоит забывать и о влиянии хорошо сданных экзаменов — бюджет никто не отменял. К тому же, в некоторых высших учебных заведениях отличники могут претендовать на скидку или и вовсе перевестись на бесплатную форму обучения при наличии свободных мест.

Хорошо сданное ЕГЭ, хорошее портфолио, участие в конкурсах и олимпиадах позволяют абитуриенту поступить на бюджет, — подчеркнул доктор экономических наук.

Как ранее стало известно, студентов российских вузов отправят на каникулы с 1 по 10 мая, поскольку президент Владимир Путин объявил эти дни нерабочими.