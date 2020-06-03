Регионы получили средства на дополнительные выплаты медикам

https://static.news.ru/photo/0959e8d0-a589-11ea-86db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Средства из федерального бюджета, предназначенные для выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом, поступили в регионы. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Средства федерального бюджета на президентские выплаты были направлены — более 9 млрд рублей <...>. Все средства доведены до регионов, все соглашения подписаны, все документы оформлены, — цитирует министра ТАСС.

Он также отметил, что выплаты за май получат вдвое больше медиков, чем за апрель.

Дополнительная финансовая поддержка для медработников рассчитана на три месяца — апрель, май, июнь. Врачам, непосредственно работающим с заражёнными COVID-19, полагается по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсёстрам — по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей в месяц получат врачи скорой помощи, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, по 25 тысяч — фельдшеры, медсёстры и водители.

Ранее NEWS.ru писал, что за апрель дополнительные выплаты получили более 153 тысяч медработников. Мурашко отметил, что его ведомство полностью контролирует сроки и порядок рассмотрения обращений за выплатами.