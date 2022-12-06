«Реального роста нет»: экономист усомнился в росте импорта в ЕС из России Аналитик Разуваев заявил об отсутствии роста импорта России в страны ЕС

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Увеличения импорта из России в страны ЕС нет, а увеличение объемов импорта достигнуто исключительно в денежном выражении, рассказал в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он подчеркнул, что поставки энергоресурсов и товаров значительно сократились, а увеличение выручки от импорта обусловлено резким ростом цен энергоресурсы и удобрения, поэтому, несмотря на различные эмбарго, «провала» по экспортной выручке у России не будет.

Реального роста нет, а увеличение объемов импорта из России в страны ЕС, достигнуто исключительно в денежном выражении. Непосредственно сам импорт энергоресурсов и товаров значительно сократился. А рост выручки от импорта обусловлен резким ростом цен на нефть, газ и удобрения, — заявил эксперт.

Ранее РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза сообщило, что в прошлом августе Франция увеличила объем вывоза товаров из России на 25% в месячном выражении. Рост наметился впервые с февраля, когда показатель находился на уровне 1,8 млрд евро. В дальнейшем на протяжении пяти месяцев Париж сокращал расходы на российские товары.