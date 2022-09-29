РБК: Россия продаcт долги других стран

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия в рамках введенных Западом санкций не может проводить межгосударственные расчеты с зарубежными странами в долларах, поэтому правительством было принято решение уступить права требования к иностранным государствам по их долгам, пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета. Отмечается, что выкупить данные активы смогут иностранные государства, а также иностранные юридические лица, которые не попали под западные санкции.

Правительство в 2023 году вправе заключать соглашения об уступке прав требования по внешним долговым требованиям РФ к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам, — сказано в публикации.

Правительство рассчитывает таким образом принимать оперативные решения для стабильных поступлений задолженностей в федеральный бюджет.

Минфин России не исключает возобновления покупки иностранной валюты в 2022 году, заявил ранее глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, если такое решение будет принято, то покупать будут дружественную валюту — китайский юань.

Сейчас, по словам министра, готовится необходимая нормативная база. Он добавил, что Минфин будет исходить из восстановления действующего бюджетного правила, если решится выйти на покупки валюты в 2022 году.