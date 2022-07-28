РБК: популярные модели смартфонов Samsung исчезли из продажи в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые популярные модели смартфонов Samsung исчезли из продажи в ряде регионов России, пишет РБК. Издание ссылается на участников телекоммуникационного рынка. По его сведениям, теперь товар там привозится только по предварительному заказу покупателей через несколько дней.

Эксперты объясняют это двумя причинами. Во-первых, параллельный импорт в России еще не развернулся в полную силу. При этом официальных поставок Samsung в Россию пока нет. Во-вторых, недавно вышла новая линейка популярной фирмы, которая раскупается просто моментально, старые модели на этом фоне постепенно исчезают из продажи.

Ранее стало известно, что продажи новых смартфонов во втором квартале 2022 года в России оказались минимальными за последние пять лет. Об этом рассказали в пресс-службе «Билайна». Другие источники отметили, что этот показатель стал самым низким за десятилетие. Как сообщили в пресс-службе «Билайна», продажи смартфонов в России уменьшились на 34% в штуках и на 38% в деньгах.