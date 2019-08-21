https://static.news.ru/photo/5200cd5c-c410-11e9-ba79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Разработчик самолёта SSJ 100 — компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) — прокомментировал информацию, где говорят о повышении цен на билеты.

Вопрос ценообразования во многом зависит от тарифной политики компании. Авиакомпания «Аэрофлот», которая использует самолёты Sukhoi Superjet 100, позиционирует себя как премиального национального перевозчика, что сказывается на цене билетов. Однако производитель со своей стороны постоянно работает над снижением стоимости эксплуатации самолётов.

В целом в рамках стандартной практики расходы на техническое обслуживание самолетов составляют 20–25% от всех затрат авиакомпании, — сообщила ГГС агентству ТАСС .

Как писал ранее News.ru, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в письме вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову написал, что расходы на эксплуатацию лайнера SSJ 100 в два раза выше, чем при использовании иностранных самолётов. Для этого ФАС проанализировала 51 маршрут «Аэрофлота», который является крупнейшим эксплуатантом SSJ.