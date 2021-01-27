Размер замороженных из-за санкций активов россиян назвали в ФРГ

https://static.news.ru/photo/c6e7d504-6101-11eb-a04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/imago-images.de/Global Look Press

Министерство экономики и энергетики Германии подсчитало, что с 2014 года из-за санкций Евросоюза размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний начинаются от нескольких сотен евро.

Данные были представлены на заседании бундестага, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в 2018 году в санкционную базу данных, в частности, Кипр занёс более €3 млн, Германия — свыше €485 тысяч, Италия — почти €94 тысячи, а Нидерланды — €806.

В 2019 году размер замороженных активов и средств в Германии составил почти €337 тысяч, в Италии — €148 тысяч, в Нидерландах — €819. В прошлом году Германия занесла в базу €341 тысячу замороженных счетов и активов, а Нидерланды — лишь €761. Всего за последние шесть лет Германия заморозила у попавших под санкции ЕС россиян около €1,8 млн.

Отмечается, что с 2014 года потери европейского бизнеса из-за санкций против России составили миллиарды евро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Великобритании рассматривают вопрос о введении новых санкций против российских властей из-за отравления и последующего ареста политика Алексея Навального. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел страны по делам Европы и Америки Венди Мортон. Сейчас руководство страны не хочет комментировать возможные меры, так как это может снизить их эффект.