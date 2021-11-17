Размер детских выплат увеличится с 1 января в России

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала об увеличении детских выплат с 1 января 2022 года. Речь идёт об индексации выплат льготникам, детских пособий и выплат многодетным семьям в Москве, сообщает LIFE.

Другие регионы также поднимут размер социальной помощи.

Будут проиндексированы в Москве различные выплаты льготникам, пособия на детей, выплаты многодетным. В других регионах тоже вырастет размер социальной помощи. Так, в Тульской области с 1 января повысят выплаты на детей, находящихся под опекой, — пояснила юрист.

Повысится размер социальной помощи многодетным семьям в Челябинской области с 1 января. Там пособия повысят семьям, которые являются получателями выплат на третьего ребёнка до трёх лет.

В регионе изменился и статус многодетных семей: теперь таковыми считаются семьи, где есть учащиеся дети до 23 лет, а не до 18.

О повышении детских пособий в других регионах можно узнать в органах соцзащиты по месту жительства или на портале госуслуг.

С 1 января будет проиндексирована пенсия неработающим пенсионерам, которые получают выплаты по старости и инвалидности, а также страховая пенсия по потере кормильца. Размер индексации составит 5,9%. Социальные пенсии проиндексируют в апреле.

В Москве с 1 января увеличится до 21 193 рублей городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров. Доплату получат те пенсионеры, которые проживают в Москве постоянно, более десяти лет и у них размер пенсии ниже социального стандарта.

Ранее NEWS.ru рассказал о том, какие предусмотрены ежемесячные и единовременные выплаты в 2021 году, размеры пособий и кому они положены. В 2021 году есть выплаты как регулярные, так и единовременные.