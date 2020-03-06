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Цена депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Московской бирже снижается на 20,5% — до 1179 рублей. Котировки компании падают на фоне заявления совладельца TCS Group Олега Тинькова о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 18,8% — до $17,9 за бумагу.

Врачи диагностировали у бизнесмена «острую лейкемию» в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта.

TCS Group является материнской компанией Тинькофф Банка.Несколько дней назад Минюст США обвиняет российского бизнесмена в сокрытии информации о своих активах в момент выхода из гражданства США. По мнению ведомства, это позволило россиянину сэкономить на налогах.

NEWS.ru писал, что бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии. Бизнесмену запрещено выезжать из Лондона.