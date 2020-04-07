Расходы россиян упали на 48% в первую неделю карантина

Объём повседневных расходов российской семьи упал на 47,6% в первую неделю после введения режима самоизоляции. Траты сократились до 3,4 тысячи рублей, подсчитали в исследовательском холдинге «Ромир».
Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы прошлой недели оказались ниже среднего значения на 1151 рубль, или на 25,4%, — отмечено в сообщении.
Частота походов в магазин сократилась на треть.
Как писал NEWS.ru, 28 апреля в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома и воздержаться от контактов с посторонними людьми. Ограничения введены из-за вспышки коронавирусной инфекции, к 7 апреля поразившей около 7,5 тысячи россиян. Нерабочие дни продлятся как минимум до конца апреля.
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