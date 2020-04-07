Расходы россиян упали на 48% в первую неделю карантина

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Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO, прокомментировал NEWS.ru подъём цен на нефть марки Brent до $33,88. По его словам, есть несколько причин, которые к этому привели.

Среди них он назвал ожидание улучшения ситуации с коронавирусом, перенос встречи членов ОПЕК+ на 9 апреля и проседание стоимости доллара на мировых рынках. Падение стоимости нефти оказало существенное влияние на...