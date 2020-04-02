Работе онлайн-торговли стали мешать чиновники и силовики в регионах

https://static.news.ru/photo/2ddf47b4-7590-11ea-ac26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рынка онлайн-торговли заявили о масштабных проблемах в регионах из-за действий местных властей, которые те предпринимают в целях соблюдения гражданами «режима всеобщей самоизоляции». Во многих городах чиновники и силовики задерживают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и закрывают пункты выдачи заказов.

Об этом пишет «Коммерсант». Согласно распоряжению правительства от 27 марта, онлайн-ретейл может продолжать свою деятельность. Тем не менее зачастую апелляция к этому акту в переговорах с чиновниками остаётся бесполезной, говорят предприниматели.

Так, один из собеседников издания заявил, что у него задерживали или останавливали курьеров. Источник газеты в одном из крупных онлайн-ретейлеров также сообщил, что грузовики поставщиков, направляющиеся на распределительные склады, останавливают на границах регионов, если машины везут непродовольственные товары.

Наиболее тяжёлая ситуация с работой онлайн-ретейлеров сложилась на юге России и в Центральном федеральном округе.

При этом услуги таких сервисов в условиях введения «режима всеобщей самоизоляции» стали пользоваться повышенным спросом.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

Аналогичные правила распространились на многие регионы России. Помимо этого президент Владимир Путин продлил объявленную ранее нерабочую неделю до конца апреля. В стране закрыты непродовольственные магазины, бары, рестораны и прочие досуговые учреждения. По городам ходят полицейские патрули, останавливают с проверкой личный транспорт.

2 апреля Путин заявил, что главам субъектов Российской Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Всего в России по состоянию на 3 апреля выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян. На Москву приходится 2923 диагноза, писал NEWS.ru.