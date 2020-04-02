Работе онлайн-торговли стали мешать чиновники и силовики в регионах

Участники рынка онлайн-торговли заявили о масштабных проблемах в регионах из-за действий местных властей, которые те предпринимают в целях соблюдения гражданами «режима всеобщей самоизоляции». Во многих городах чиновники и силовики задерживают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и закрывают пункты выдачи заказов.
Об этом
Так, один из собеседников издания заявил, что у него задерживали или останавливали курьеров. Источник газеты в одном из крупных онлайн-ретейлеров также сообщил, что грузовики поставщиков, направляющиеся на распределительные склады, останавливают на границах регионов, если машины везут непродовольственные товары.
Наиболее тяжёлая ситуация с работой онлайн-ретейлеров сложилась на юге России и в Центральном федеральном округе.
При этом услуги таких сервисов в условиях введения «режима всеобщей самоизоляции» стали пользоваться повышенным спросом.
Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.
Аналогичные правила распространились на многие регионы России. Помимо этого президент Владимир Путин продлил объявленную ранее нерабочую неделю до конца апреля. В стране закрыты непродовольственные магазины, бары, рестораны и прочие досуговые учреждения. По городам ходят полицейские патрули, останавливают с проверкой личный транспорт.
2 апреля Путин заявил, что главам субъектов Российской Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.
Всего в России по состоянию на 3 апреля выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян. На Москву приходится 2923 диагноза, писал NEWS.ru.
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