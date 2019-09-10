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Спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье этим летом превысил среднестатистический показатель на 12%, однако оказался ожидаемо ниже прошлогоднего на 18%.

Лето 2018 года отметилось проведением домашнего ЧМ по футболу и притоком иностранных и региональных нанимателей. Спрос на загородную аренду в Подмосковье тогда подскочил на 30% по сравнению со стандартными показателями...