Авиакомпания Qatar Airways намерена закрыть сделку по покупке 25% московского аэропорта Внуково до конца 2019 года.
Сделка всё ещё открыта. Важно сделать всё правильно, поэтому сейчас подходит к концу процесс проверки. Надеюсь, что её результаты удовлетворят собственников и сделка будет закрыта до конца года, — сообщил журналистам исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Акбар аль-Бакер.
По его словам, катарская авиакомпания имеет высокую заинтересованность в приобретении этого актива.
Как ранее писал News.ru, возможность приобретения доли во Внуково Qatar Airways обсуждалась в ходе подписания в марте 2018 года эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани меморандума о взаимопонимании с представителями аэропорта.