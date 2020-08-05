Пётр Авен назвал требования Дерипаски к суду экзотичными

https://static.news.ru/photo/d1f46cf0-d71d-11ea-9b42-fa163e074e61_660.jpg Пётр Авен Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ РФ не вмешивается в антисанкционный комплаенс банков России, а сфера его ответственности должна касаться обеспечения финансовой стабильности. Об этом заявил председатель совета директоров Альфа-Банка Пётр Авен, комментируя претензии к Банку России бизнесмена Олега Дерипаски.

По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов.

Он отметил, что если банки попадут в список SDN, то это будет иметь фатальные последствия.

Я понимаю возмущение Олега Владимировича американскими санкциями, но в данном случае он абсолютно неправ. <...> Во-первых, банк, естественно, сам опасается попадания под вторичные санкции. А во-вторых, что может быть даже более важно, у нас есть действующие соглашения с зарубежными контрагентами: мы вынуждены учитывать наличие санкционных ограничений и требования этих агентов, — сказал РБК Авен.

Ранее Дерипаска заявил, что Россия не уделяет должного внимания контрмерам против экономических санкций со стороны США.

Предприниматель отметил, что ограничительные меры оказывают существенное влияние на российскую экономику потому, что на отечественном финансовом рынке не созданы механизмы, которые обеспечивали бы безопасность и привлекательность инвестиций, писал NEWS.ru.