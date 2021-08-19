Пятая часть получателей кредитов оказалась с сомнительной репутацией

Российские банки одобряют около 20% кредитных заявок клиентам с сомнительной финансовой репутацией. Такие люди допускают просрочки, а также другие нарушения при выплате денежных ссуд, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»).

По состоянию на начало прошлого месяца банки одобрили подобным клиентам 21% заявок на ипотечные кредиты, 17% — на автокредиты, 21% — кредитные карты, 18% — на потребительские кредиты.

В этих случаях персональный рейтинг получателей денежных ссуд оказался ниже 500 баллов. Границы этого показателя находятся в диапазоне от 300 до 850, где большее значение соответствует более высокому качеству кредитной истории.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не смогли вовремя выплатить первый платёж по кредиту. Это тенденция наблюдалась более чем в 70% случаев от общего числа потребкредитов, общая же доля отсроченных первых платежей составила 72%.